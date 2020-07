Cristian e Tara storia finita, parla l’ex Cristina Incorvaia: “Mai visti benissimo come coppia”

Cristina Incorvaia commenta la fine della storia d’amore tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, ecco cosa ha detto l’ex di Gallella

Si continua a parlare della fine della storia d’amore tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, coppia nata anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, storica trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5.

Dopo un delicato momento di crisi i due hanno deciso di mettere un punto definitivo alla loro relazione, ad annunciare la fine del loro matrimonio è stato l’ex tronista sul suo profilo Instagram.

Ad oggi non sappiamo perché il loro rapporto si sia rovinato, Cristian Gallella ha fatto sapere che i motivi della separazione rimarranno privati, non rilasceranno interviste per raccontare cosa sia successo tra loro. Queste le sue parole: “Abbiamo deciso di separarci, ognuno prenderà la propria strada”. Per poi aggiungere: “non metteranno mai in piazza i motivi della separazione”.

Intanto poche ore fa l’ex fidanzata di Gallella, Cristina Incorvaia, ha commentato la rottura tra Cristian e Tara. Lei l’abbiamo conosciuta anni fa al Trono Over di Uomini e Donne, ha anche partecipato ad una passata edizione di Temptation Island con l’ex fianzato Davide Scarantino.

In molti non sapevano che Cristian Gallella e Cristina Incorvaia erano stati insieme molti anni fa, a lasciarlo intendere è stata proprio lei. Ai suoi tantissimi fan su Instagram parlando di Tara e Cristian ha detto: “Non li ho mai visti benissimo come coppia. Conoscendolo un po’, intendo a livello di gusti e affinità mentale.”

L’ex di Gallella ha poi concluso dicendo: “Chiaramente sono passati degli anni, si cambia, ma non li ho mai visti così solidi. Gli auguro tutto il bene del mondo, per me lui è stato importante”.

Sara Fonte

