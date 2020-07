Chi è Micol Incorvaia, la sorella minore di Clizia Incorvaia

Ecco chi è Micol Incorvaia, biografia e curiosità sulla sorella minore dell’ex gieffina Clizia Incorvaia

Micol Incorvaia è la sorella minore della più nota Clizia Incorvaia, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip ed ex moglie di Francesco Sarcina.

La sorella di Clizia è nata a Pordenone il 9 settembre 1993, ha trascorso però la sua infanzia insieme alla famiglia in Sicilia, ad Agrigento. Come la sorella anche lei ha manifestato la sua passione per la moda sin da quando era solo una ragazzina, ha infatti frequentato l’Istituto Europeo del Design a Milano. Dopo il diploma Micol Incorvaia ha lavorato in qualità di designer per Gentucca Bini, nel 2019 è diventata assistente show-room nella boutique Jijil di Milano.

Clizia Incorvaia e la sorella Micol sono sempre state molto unite, quest’ultima ha un bellissimo rapporto anche con la nipotina Nina, figlia dell’ex gieffina.

Per quanto riguarda la sua vita privata Micol Incorvaia è molto riservata, dal suo profilo Instagram non sembra essere fidanzata. La sorella di Clizia sui social preferisce postare scatti che rappresentano la sua passione per la moda e per i viaggi. Su Instagram è molto amata e seguita, ad oggi conta 19mila follower.

Sara Fonte

