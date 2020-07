Maria De Filippi sbarca in Rai: il 25 novembre con la Ferilli e la Mannoia contro la violenza sulle donne

Maria De Filippi approda in Rai, sarà la madrina di una serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne insieme a Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia

Il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Maria De Filippi sbarcherà per la prima volta in Rai per una serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. A rivelare la notizia ci ha pensato Stefano Coletta, il direttore di Rai 1, durante la presentazione dei palinsesti autunnali Rai

Al fianco dell’amatissima conduttrice ci saranno due importanti donne del mondo dello spettacolo, si tratta di Fiorella Mannoia e Sabrina Ferilli. La De Filippi e la Ferilli sono molto amiche, in più occasioni le abbiamo viste insieme a Mediaset. Sicuramente conquisteranno un importante successo anche in Rai.

Stefano Coletta poco fa in conferenza stampa ha fatto sapere di essere davvero felice che saranno loro le madrine della serata dedicata alla lotta contro la violenza sulle donne. Queste le sue parole: “Da loro ho avuto una risposta immediata e questo mi emoziona. Sarà l’evento dell’autunno, ho pensato che fosse necessario festeggiare attraverso musica, parole, sguardo femminile e sguardo maschile con 3 donne che sensibilizzeranno la battaglia. Ringrazio la De Filippi che ha avuto l’autorizzazione dalla sua azienda per partecipare”.

Il direttore di Rai 1 ha poi aggiunto: “Sto disegnando una Rai 1 valoriale che veicoli messaggi potenti. Temi che ho trattato molto a Rai 3. Tengo moltissimo ad un evento che segnerà la storia di questo autunno: il 25 novembre, giorno contro la violenza sulle donne, Rai 1 dedicherà un evento a questo giorno, a questa battaglia“.

Sara Fonte

