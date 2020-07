Chi è Daniela Goggi, la sorella di Loretta Goggi: biografia e curiosità

Daniela Goggi è nata il 21 luglio 1953, ultima di tre figlie (tra cui anche Loretta).

Ha militato nel mondo dello spettacolo fin da piccola. Infatti, nel 1965 ha partecipato allo sceneggiato David Copperfield e aveva solo 9 anni!

Per chi la segue da tempo, negli anni Sessanta ha interpretato anche la Monaca di Monza ne I Promessi Sposi (sempre sceneggiato Rai).

Quindi, nasce come attrice, ma diventa una cantante in coppia con la sorella Loretta, dove ha interpretato brani di successo come Oba-ba-lu-ba.

Le sue sono sempre insieme sul lavoro negli anni Settanta. Infatti, conducono insieme programmi televisivi (con Pippo Franco, per esempio).

Dopo la pubblicità delle Big Babol nel 1979, negli anni Ottanta si occupa della Tv dei ragazzi per la Rai, sempre affiancata a grandi personaggi della televisione italiana, come Massimo Boldi e Piero Chiambretti.

Ha partecipato anche a Sanremo, duettando con Pupo con la canzone Dammi tanto amore.

Nel 1987, però, deve lasciare tutto, perché si sposa con Pierfrancesco Vannutelli. I due hanno una figlia, Costanza. Da quel momento, la sorella di Loretta Goggi sceglie la vita privata.

La famiglia per lei è molto importante, ma non rinuncia a qualche comparsa qua e là in televisione.

Il suo vero nome è Daniela Modigliani. Ieri è stato il suo compleanno. Auguri!

Leggi anche =>Chi è Sergio Muniz? Età, Carriera e vita privata dell’attore

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui