Matrimonio al Sud: trama, cast e curiosità sulla commedia del 2015

Matrimonio al Sud andrò in onda oggi alle ore 21,30 su Italia Uno.

Il film è una commedia italiana del 2015 con protagonista Massimo Boldi. Ecco tutti i dettagli e qualche curiosità.

Matrimonio al Sud è un film commedia del 2015. Il film è ambientato nel Sud Italia, nel paese immaginario di San Valentino a Mare.

Il nome viene dal paese di Polignano a Mare in Puglia, dove effettivamente si sono svolte le riprese e il paese campano di San Valentino Torio in Campania.

Il film fu il secondo di Massimo Boldi dopo l’addio ai cinepanettoni e a De Sica. Il film uscì nelle sale a novembre 2015. Il cast era composto da:

La storia è scritta e diretta da Paolo Costella. Qual è la trama della pellicola? Teo e Sofia si vogliono sposare, ma il papà di lui, Lorenzo, è un industriale del Nord, mentre il padre di lei, Pasquale, è un pizzaiolo di Napoli.

L’organizzazione del matrimonio, quindi, avrà qualche comico imprevisto.

Con Massimo abbiamo certamente giocato con i luoghi comuni delle nostre regioni, e in fondo è giusto perché apparteniamo alla vecchia generazione. I giovani, invece, credono in un mondo diverso, globalizzato, dove non esistono un nord e un sud

Biagio Izzo