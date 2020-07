Chi è Annalisa Chirico? Biografia, carriera e vita privata della giornalista

Ecco chi è Annalisa Chirico, età, curiosità, carriera e vita privata della nota giornalista

Annalisa Chirico è nata il 27 giugno a Cisternino, in Puglia, nella vita fa la giornalista. Ha studiato alla Luiss Guido Carli di Roma per poi prendere un Master in European Studies, sempre alla Luiss di Roma è diventata anche dottoranda.

Nel corso della sua carriera la Chirico è approdata anche in televisione, è diventata nota soprattutto per aver partecipato nei panni di opinionistaa noti programmi come Tiki Taka e CR4 – La repubblica delle donne.

Come il padre, ex militare, socialista e craxiano anche lei ha manifestato una grande passione per la politica. Ha iniziato a scrivere sin da quando era solo una ragazzina, ha scritto le prime novelle quando andava alle medie. Dopo gli anni di formazione ha intrapreso importanti collaborazioni con Panorama, Il Giornale e Il Foglio.

Molti i libri scritti che le hanno fatto raggiungere popolarità, il suo bestseller è “Siamo tutti puttane. Contro la dittatura del politicamente corretto”. Ha scritto anche “Fino a prova contraria: Tra gogna e impunità, l’Italia della giustizia sommaria, Confessioni di un anticonformista: Storia della mia vita e Parole per Cesare: con l’ultima intervista inedita di Stefano Lorenzetto.

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che Annalisa Chirico è stata legata sentimentalmente con Chicco Testa.Nel 2018 è stata paparazzata con Luca Cordero di Montezemolo. La nota giornalista è molto riservata, sui social non posta mai foto in compagnia di possibili fidanzati. Ad oggi non è chiaro se sia single o fidanzata.

Sara Fonte

