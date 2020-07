Michelle Obama parte su Spotify con un’intervista a… Barack, il marito!

Michelle Obama ha deciso di iniziare una carriera su Spotify. Dopo il periodo di presidenza di Barack Obama, infatti, i due non hanno smesso di lavorare.

Infatti, lui è un produttore e ha creato la sua società, Higher Ground. Lei, invece, ha scritto un libro e continua a seguire diverse campagne benefiche.

L’idea geniale di Michelle

Michelle ha deciso di pubblicare dei podcast su un proprio canale su Spotify. Per iniziare questa nuova carriera, l’ex First Lady ha deciso di intervistare un personaggio controverso, ma molto amato, della politica americana… Suo marito Barack!

Insieme, i due ripercorreranno le tappe salienti delle rispettive carriere e tutte le svolte che hanno avuto le loro vite, anche quelle non note al grande pubblico.

La chiacchierata ripercorrerà anche la vita di Barack quando era bambino, come si è formato e i primi passi in politica.

Questa sarà solo la prima puntata per Michelle, che ha intenzione anche di intervistare, in modo informale, la madre, il fratello, gli amici e i più stretti collaboratori dell’ex inquilino della Casa Bianca!

Anche in Italia, la chiacchierata informale si potrà ascoltare sulla piattaforma in streaming, ma ovviamente sarà tutto in inglese!

