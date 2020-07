Conoscete la sorella di Karina Cascella? Ecco chi è Sunny Cascella

Sunny Cascella è la sorella minore di Karina Cascella, anche lei è molto attiva sui social, ecco chi è

Sunny Cascella è la sorella della più nota Karina Cascella, divenuta nota in passato principalmente per il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne.

Karina con il suo particolare carattere non è mai passata inosservata, ha partecipato anche a La Talpa. Ad oggi è un’influencer molto seguita e amata su Instagram, spesso la vediamo nelle trasmissioni di Barbara d’Urso nei panni di opinionista.

Karina ha due sorelle, Sunny e Daniela. Quest’ultima non ama apparire sui social, Sunny invece è più conosciuta. Le tre hanno avuto un’infanzia difficile a causa del comportamento del padre, l’uomo beveva e creava non poche tensioni in casa.

Sin da piccole le tre sorelle si sono sempre fatte forza a vicenda, sono molto unite e si vogliono un gran bene. In un post pubblicato tempo fa su Instagram, Karina ha definito la sorella Sunny ‘un’esplosione di forza ed energia‘.

Sunny Cascella come la sorella maggiore è molto attiva sui social, sul suo profilo Instagram è seguita da 24.6mila followers, con successo si occupa di network marketing. Sul suo account Instagram si legge: “Aiuto le donne ad intraprendere la carriera di Networker attraverso progetti ambiziosi nell’ambito del network marketing.”

Karina nelle sue Instagram Stories consiglia spesso ai suoi fan di rivolgersi alla sorella Sunny per intraprendere una carriera nel mondo dei social, ha grande stima nei confronti della sorella.

