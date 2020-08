Chi è Rosanna Fratello? Biografia e carriera della cantante e attrice

Ecco chi è Rosanna Fratello, età, carriera e vita privata della cantante e attrice

Rosanna Fratello è nata il 26 marzo 1951 a San Severo, è una cantante e attrice. Ha fatto il suo debutto nel mondo della musica come cantante nel 1967.

La Fratello ha conquistato molti successi nel corso della sua lunga carriera, tre sono i brani che l’hanno resa più celebre: È più forte di me, Devi avere fiducia in me e Quando dico che ti amo.

Più volte Rosanna Fratello ha partecipato al Festival di Sanremo, nel 1969 con Il Treno, nel 1970 Ciao Anni Verdi, nel 1970 Amsterdam, quattro anni dopo ha cantato Un po’ di coraggio. Nel 1975 ha cantato Va speranza va, l’anno dopo Il mio primo rossetto. Nel 1994 ha cantato Una vecchia canzone italiana con il gruppo Squadra Italia.

Non solo musica tra le sue grandi passioni, la Fratello ha fatto anche parte di alcune pellicole nei panni di attrice, tra queste: Sacco e Vanzetti, La mano nera e La legge violenta della squadra anticrimine.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, la cantante e attrice è sempre stata molto riservata. Di lei sappiamo però che è sposata con Giuseppe Cappellano, dal loro amore è nata la figlia Guendalina.

Sara Fonte

