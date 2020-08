Chi è Giulia Latorre? La figlia di uno dei marò torna a parlare della sua omosessualità: “Amo le donne”

Giulia Latorre è la figlia di uno dei marò, nel 2016 ha fatto coming out. Oggi sogna il mondo dello spettacolo e la carriera militare

Giulia Latorre è nota per essere la figlia di Massimiliano Latorre, accusato di omicidio in India per l’incidente del 2012 a bordo della nave Enrica Lexie.

Negli anni la 26enne è finita spesso al centro del gossip, più volte ha manifestato il desiderio di far parte del mondo dello spettacolo. La Latorre ha fatto molto parlare di sé quando ha fatto coming out. In passato si era anche parlato della possibilità di vederla a Uomini e Donne, al Trono Gay, ma ad oggi non ha ancora preso parte alla trasmissione.

Su Instagram è molto seguita, Giulia Latorre conta infatti 16,4mila follower. Quest’estate fa la bagnina nel Tarantino, intervistata di recente dal Corriere della Sera ha parlato della sua omosessualità, ha fatto coming out nel 2016. Queste le sue parole: “Mi piacciono le donne”, il fatto di essere lesbica allontana spesso tutti i marpioni che le fanno avance sulla spiaggia. Ha poi aggiunto: “Spesso gli approcci sono divertenti. Quando rispondo che amo le donne qualcuno ci resta di sasso, ma pazienza”.

Oltre a far parte del mondo dello spettacolo Giulia Latorre sogna la carriera militare, non pensa che la sua omosessualità possa essere un ostacolo. Lei stessa ha detto: “Per fortuna oggi le cose stanno cambiando”.

La Latorre ha poi concluso dicendo: “Ho fatto anche la mini-naja nella Marina, mi piacerebbe molto entrarvi, anche se quando penso ai lunghi periodi lontano da terra mi viene una leggera vertigine. Però in testa ho da sempre le Forze Armate: i Carabinieri, per esempio. Faccio concorsi, mi preparo, mi alleno”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui