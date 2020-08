Andrea Damante torna a Roma, Giulia De Lellis lo raggiungerà?

Andrea Damante e Giulia De Lellis pronti a riconciliarsi? Al rientro dalla Sardegna lui torna a Roma, aspetterà lì la De Lellis?

Si continua a parlare della rottura tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, coppia nata anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Dopo vari tira e molla a causa dei tradimenti del deejay veronese, i due pochi mesi fa avevano deciso di concedere un’altra possibilità alla loro storia d’amore. Le cose tra loro sembravano procedere a gonfie vele, di recente però sono nate nuove incomprensioni nel loro rapporto ed è per questo che hanno deciso di allontanarsi un po’, entrambi hanno bisogno di capire se stare insieme è ancora la cosa giusta.

Al momento la loro rottura potrebbe non essere definitiva, dopo un periodo di lontananza potrebbero infatti decidere di tornare insieme. Da poco entrambi si sono recati in Sardegna, per lavoro e per godersi qualche momento di relax, non sappiamo però se si siano visti.

Deianira Marzano su Instagram ha mostrato una foto di Andrea Damante, all’aeroporto di Alghero, in partenza verso Roma. Sappiamo che è lui perché i capelli del ragazzo sono uguali a quelli dell’ex tronista, anche i pantaloncini sono gli stessi di quelli che il Dama indossava nella sua ultima storia su Instagram.

Il noto deejay veronese si sta recando a Roma a casa di Giulia De Lellis per aspettarla lì al suo ritorno dalla Sardegna? Potrebbe esserci presto una riconciliazione tra loro? Questo al momento non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra loro.

Sara Fonte

