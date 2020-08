Nilufar Addati ritrova l’amore con Petagna? Lei nega e sbotta: “Lasciatemi in pace”

Nilufar Addati avvistata con il calciatore Andrea Petagna, stanno insieme? Ecco cosa ha detto l’ex tronista su Instagram

A distanza di tempo torna ad attirare l’attenzione del gossip Nilufar Addati, divenuta nota in passato per aver partecipato nei panni di tronista al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Giordano Mazzocchi, a Nilufar sono stati attribuiti diversi flirt, lei però non è mai uscita allo scoperto con nessuno, ad oggi lascia intendere ai fan di essere ancora single.

Eppure, da giorni non si fa che parlare di un presunto flirt tra Nilufar Addati e il calciatore Andrea Petagna. I due sono stati pizzicati insieme in Sardegna, erano seduti allo stesso tavolo del noto locale di Flavio Briatore, il Billionarie. Tra loro nessun atteggiamento intimo o romantico, in molti hanno però pensato che potrebbero essere più che amici.

A smentire il pettegolezzo ci ha pensato proprio l’ex tronista, parlando del presunto flirt con il calciatore è apparsa molto infastidita. Tramite alcune Instagram Stories Nilufar Addati ha detto: “Da queste parti non c’è trippa per gatti e, oltretutto, vorrei essere libera di vivere la mia vita sociale in modo normale, come una ragazza di 20 anni, 22, tendo a presentarmi più giovane pardon. Considerando poi che è anche più inattiva degli standard, insomma… Lasciatemi in pace, grazie”.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui