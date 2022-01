This Is Us 6, di cosa parlerà l’ultima stagione della serie e ci sarà uno spin-off?

This Is us arriva alla sesta stagione con i protagonisti Rebecca, Kevin, Kate e Kendall: pare però che non ci sia lo spazio per uno spin-off

This Is Us è una delle serie tv americane più amate dal pubblico ed è giunta alla sesta è ultima stagione. In Italia sarà trasmesso il sesto capitolo della serie su Fox stando a quanto dichiarato da Sky, probabilmente nella seconda metà del 2022. Questa segnala il confine tra la quinta stagione e quello che sarà quest’ultima compresa la situazione di salute di Rebecca e quello che i suoi figli saranno disposti a fare per aiutarla.

Cosa accadrà nella prima puntata di This Is Us 6? (Spoiler)

Nella prima puntata della stagione, Rebecca ricorda di di aver preso il treno per lavorare con suo padre quando era piccola. Ad un certo punto, la ragazza pare andare in tilt poiché non riesce a ricordare una parola ed si dispera dopo averci pensato tutto il giorno.

Nel corso di una festa di famiglia per Big Three, Rebecca rivela che la sua malattia è peggiorata: dagli ultimi controlli medici risutano placche che si accumulano nel suo cervello facendo aumentare ancora di più i vuoti di memoria. La terribile notizia preoccupa i fan e molti temono il peggio per la protagonista di This is Us e forse potrebbero guastarsi la sorpresa di quella che è stata annunciata in Noi, la versione italiana della serie. Con ogni probabilità, infatti, la stagione finale di This is Us si chiuderà portando in scena il decesso di Rebecca Pearson.

Non ci saranno spin-off: ecco il motivo

This Is Us ha raggiunto il pieno di consensi da parte del pubblico e della critica, totalizzando 38 nomination agli Emmy Awards e ottenendo diversi premi. Una serie che fin dall’inizio era stata realizzata su sei episodi, ai quali Dan Fogelman non reputa sia necessario di uno spin-off. “Una volta che sarà completata la serie si saprà già tutto, e non penso che riprenderò in mano qualcosa ritengo sia già arrivata alla sua fine” queste sono state le dichiarazioni del creatore della serie tv.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui