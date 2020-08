Temptation Island Nip, anticipazioni: svelate le prime due coppie

Carlotta e Nello e Nadia e Antonio sono le prime coppie che faranno parte del cast della nuova edizione di Temptation Island Nip

Manca sempre meno alla nuova edizione di Temptation Island Nip, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Le riprese della nuova edizione inizieranno oggi 24 agosto in Sardegna, nel resort Is Morus Relais.

Non si sa ancora di preciso quando andrà in onda il reality delle tentazioni, sono ancora indecisi se farlo partire da mercoledì 9 settembre o da mercoledì 16 settembre.

Intanto due coppie sono state già svelate, la prima è quella formata da Nadia e Antonio, fidanzati da un anno e nove mesi. Lui ha manifestato il desiderio di partecipare al reality per capire che piega potrebbe prendere il loro rapporto, lui ha 32 anni lei invece 22. Queste le parole del ragazzo nel suo video di presentazione: “Io ho la testa sulle spalle, lei la ragazzina viziata che sta tutto il tempo sul divano senza far niente”. Nadia ha invece detto. “Si aspettava una donna che lava, stira, pulisce e cucina ma io non sono così”.

La seconda coppia di Temptation Island Nip è formata da Carlotta e Nello, insieme da sei anni. È stata lei a scrivere alla redazione per partecipare al reality insieme al fidanzato. I due convivono ma lei sogna il matrimonio, a Nello invece sta bene la convivenza. Nel promo della nuova edizione del reality Carlotta dice: “O ci sposiamo o ci lasciamo”. Lui non pensa però che il matrimonio sia un passo importante e fondamentale per loro.

Non ci saranno coppie Vip nel cast della nuova edizione di Temptation Island Nip. Nello stesso periodo andrà in onda anche il Grande Fratello Vip ed è per questo che Maria De Filippi ha deciso che nel villaggio ci saranno solo personaggi sconosciuti al pubblico. Troppi personaggi noti del mondo dello spettacolo potrebbero rischiare di rovinare entrambi i programmi.

Ormai manca poco all’inizio della nuova edizione del reality delle tentazioni, non ci resta che attendere la messa in onda delle puntate per scoprire cosa succederà questa volta nel villaggio.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui