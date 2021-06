Simona Ventura lavorerà con Paola Perego ad un programma tv? L’indiscrezione

Super Simo potrebbe condurre un programma insieme all’amica Paola Perego: ecco l’indiscrezione riguardante il prossimo autunno

Simona Ventura stima molto la collega Paola Perego e molto probabilmente potrebbero avere dei progetti insieme a settembre. A trapelare l’indiscrezione, è stato il blogger e giornalista Davide Maggio, che ha annunciato che le due conduttrici potrebbero lavorare insieme a un programma su Rai 2. Si tratterebbe della trasmissione che potrebbe andare in onda di domenica, nella stessa fascia oraria di Domenica Ventura (mezzogiorno).

“Per Simona e Paola è dunque un’occasione per ricominciare da zero o quasi. Notorietà ed esperienza non mancano, speriamo che le idee siano all’altezza” ha fatto sapere il beninformato Davide Maggio. A quanto pare, si tratta di una nuova sfida per le due conduttrici dopo una stagione di successi con Il Filo Rosso e Game of Games. Insomma, se l’indiscrezione dovesse essere confermata come se la caveranno? Tutto è ancora da scoprire.

La domenica mattina su Rai 2, nello slot che va dalle 11 alle 13, arriva un talk condotto da una coppia di conduttrici: Paola Perego e Simona Ventura!

Finalmente anche in Italia avremo una co-conduzione femminile



