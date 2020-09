Chi è Vanessa Scalera, la Imma Tataranni della serie tv Rai: curiosità e biografia

Ecco chi è Vanessa Scalera, la protagonista della fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”

Vanessa Scalera è la protagonista della fiction “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, l’attrice ha fatto il suo debutto nel mondo della recitazione quando era molto giovane.

La Scalera è nata il 5 aprile 1977 in provincia di Brindisi, a Mesagne, ha manifestato la sua grande passione per la recitazione sin da quando era solo una bambina. All’età di 19 anni ha lasciato la Puglia e si è trasferita a Roma per farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Vanessa Scalera a Roma ha frequentato un corso di teatro, ha poi debuttato sul palcoscenico all’età di 20 anni, al fianco di Johnny Dorelli. Nel 2001 l’abbiamo vista al cinema nel film Mari del sud. Ha recitato in altri importanti e noti film come Vincere, Bella addormentata, Mia madre, Nome di donna e altri ancora.

È diventata più popolare quando ha recitato nella serie tv Squadra Antimafia – Palermo oggi e nel film Lea. Ha recirato anche in L’Aquila, grandi speranze, dopodiché è approdata nella fiction Imma Tataranni – Sostituto procuratore, dove ricopre il ruolo di protagonista.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita personale. Sappiamo che è legata sentimentalmente da dieci anni all’attore e regista teatrale Filippo Gili, ma non si conoscono altri dettagli sulla sua vita.

Vanessa Scalera grazie al suo ruolo di Imma Tataranni nella nota fiction ha ottenuto quella visibilità e quel successo che desiderava da molto tempo. La seconda puntata della fiction andrà in onda in replica stasera su Rai 1 alle 21:25.

Sara Fonte

