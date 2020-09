Oroscopo di Paolo Fox dal 28 settembre al 4 ottobre: previsioni della settimana

Settimana a ridosso tra la fine di Settembre e inizio di Ottobre. Cosa dicono le Stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox. In general comunque sarà un’ottima settimana per Ariete, Leone, Vergine e Sagittario, tutti quotati con il massimo dei punti.

Ariete

Questa settimana sarai accompagnato da una Venere passionale. Sarai piu propenso e sensibile all’amore e sappi che arriverà quando meno te lo aspetti. Questo approccio positivo varrà solo per chi ha desiderio di rimettersi in gioco dopo un periodo no.

Toro

Stai per vivere una settimana molto impegnativa. La qual cosa ti potrebbe portare lontano dai tuoi “doveri” amorosi. Ti senti anche molto agitato e questo tuo essere molto in pena, influenza anche le persone che stanno loro intorno.

Gemelli

La positività di questo periodo ti aiuta da molteplici punti di vista. Più nello specifuco il giorno più idilliaco sarà per te domenica.

Per il lavoro, le stelle ti consigliano di prendere al volo un’occasione e cerca di recepire quello che ti accadrà, in particolare venerdì.

Cancro

Pare che per te ci sia la Luna a favorirti. Occhio quindi a quanto accadrà martedì e mercoledì, che saranno per te giorni speciali.

Sappi che non mancheranno le possibilità di dividere le emozioni con un’altra persona sono parecchie. Nel mondo del lavoro oltre ad arrivare una novità, potrebbero esserci delle occasioni convenienti.

Leone

Per te c’è Venere nel segno. Ti senti innamorato, coinvolto. Sicuramente sarai in preda ad una relazione particolare. Per coloro xhe hanno un partner da tempo, se siete uniti da un forte legame, questa è la settimana giusta per pianificare un nuovo progetto e costruire qualcosa di innovativo.

Vergine

Anche per te manca poco a ricevere l’influsso di Venere. La positività di questo arrivo a partire da venerdì ti renderà più proteso ad amare.

Non si può tuttavia escludere un velo di stanchezza che tuttavia con buona volontà puo non compromettere il tuo rapporto.

Bilancia

Se nei mesi scorsi hai avuto una storia con un segno dell’Ariete e del Capricorno, hai risentito di un vero Smacco. Per fortuna la burrasca è passata, puoi considerare l’arrivo di bei momenti che riportano intimità nella coppia.

Nel mondo lavorativo sarebbe opportuno che tu riposi di più: successi e sforzi recenti hanno messo a repentaglio il proprio fisico.

Scorpione

Stai vivendo momenti di tensione forse perché hai deciso di non accontentarti più di risposte a metà. Grazie a Mercurio che entra nel segno avrai una maggiore lucidità mentale. Devi anche provare a non essere polemico, quantomeno prima di sabato.

Sagittario

Questa per te è una settimana calda e ricca di passione. Questo perché ci sono Venere e Marte favorevoli. Se hai un partner fisso e non siete in una fase negativa della prima parte dell’anno ora puoi parlare di progetti e ritrovare serenità.

Capricorno

Sta per tornare Venere a sorriderti. Questo potrebbe favorire il decollo di incontri. Sul lavoro dovresti provare ad avere maggiori aiuti, e ora, finalmente, si può anche dire addio ad un passato difficile: c’è una buona occasione per rimettersi in gioco.

Acquario

Stai vivendo dei rapporti molto combattuti. Questo perchè ci sono dubbi, molte indecisioni e ogni giorno la pensano diversamente dal precedente. Il consiglio è quello di evitare di lasciare spazio a delle tensioni e di non lasciare dubbi o malintesi in sospeso.

Pesci

Dovrai prendere una decisione che concerne la casa. Qualcuno sta cercando di cambiare in meglio e sei sulla buona strada per avere dei cambiamenti.

Per quel che riguarda la professione la settimana è positiva e avrai risultati migliori rispetto quello che ti aspettavi.

