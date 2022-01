GF Vip, Federica Calemme e la crisi improvvisa: cosa le è successo?

A qualche ora dalla puntata di questa sera, lunedì 24 gennaio 2022, del Grande Fratello Vip 6, Federica Calemme ha avuto un crollo psicologico non riuscendo a fermare le copiose lacrime che scorrevano sul suo volto. Gli attimi di palese difficoltà sono avvenuti davanti a Sophie Codegoni e Jessica Selassiè. Le due coinquiline hanno cercato di comprendere le ragioni che hanno portato al pianto della loro compagna d’avventura. E dopo averla ascoltata hanno provato ad incoraggiarla a reagire.

Federica e Gianmaria: atteggiamenti dolci

Nei giorni passati, Federica Calemme aveva vissuto attimi intensi con Gianmaria Antinolfi. I due gieffini si erano lasciati andare ad atteggiamenti dolci e teneri. Una cena romantica, un bagno nella vasca idromassaggio dove non mancati coccole e baci proseguiti a letto, sotto le coperte della Love Boat, insomma Federica e Gianmaria hanno avuto la possibilità di vivere una bella serata e le telecamere hanno ripreso la serata. La giovane sembrava essersi sciolta definitivamente con l’imprenditore campano.

Federica in lacrime

Federica ha passato qualche settimana nella casa più spiata d’Italia e ora ha ceduto in modo emotivo. Si sta facendo sentire la mancanza dei propri affetti quotidiani e pensando ad una persona che le sta mancando tanto è scoppiata in lacrime e ha evidenziato la motivazione di questo stato d’animo malinconico.

Calemme ha pianto perché sta soffrendo moltissimo la distanza con i suoi componenti familiari, ma soprattutto con la sua adorata sorella, che tra l’altro è incinta. Quindi, non ha la possibilità di godersi questi momenti magici con lei: “Penso di avere qualcosa che non va, pensavo a mia sorella e mi manca. Mi dispiace di non essere la sorella che voleva. Non sono in grado di essere una persona molto affettuosa, quindi non sento quel trasporto fisico necessario con la famiglia”.

