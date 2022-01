Chi è Diana Di Meo? Curiosità, biografia e come trovare i suoi video

Diana Di Meo è una ragazza di 22 anni, assistente arbitro di calcio della sezione di Pescara. Ha una grande passione per il fitness e studia Servizi giuridici per l’impresa.

La giovane donna nei giorni scorsi tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram ha rivelato di essere vittima di revenge porn. Alcuni suoi video stanno girando su Whatsapp, Telegram e vari siti, alcuni di questi non sapeva nemmeno che esistessero.

Visibilmente scossa la 22enne nel video rivolgendosi ai suoi tantissimi follower ha spiegato: “Stanno girando dei miei video privati su social come Telegram e Whatsapp, video non condivisi da me e alcuni fatti a mia insaputa. Ovviamente ho sporto denuncia, stanno rintracciando i colpevoli e chi si occupa della condivisione dei video perché anche questo è un reato da codice rosso.”

La 22enne tra le varie cose ha aggiunto: “Ho scoperto questi video grazie a dei ragazzi. Ho denunciato tutto sui social per farmi forza perché erano due giorni che ero chiusa in casa. Ringrazio tutti i ragazzi e le ragazze che mi stanno scrivendo da tutta Italia. È una situazione che non auguro a nessuno, sto cercando di resistere ma non tutti ci riescono.”

Diana Di Meo ha poi concluso dicendo: “Oggi la vittima sono io, domani potrebbe essere una persona vicina a chi magari adesso sta guardando i video e sorride. Non è mai colpa della vittima, ricordatevelo.”

La giovane 22enne sta dimostrando di avere molta forza nell’affrontare ciò che gli è successo. Ciò che è chiaro è che questo genere di materiale non bisogna mai essere divulgato perché si rischiano conseguenze molto gravi.

Sara Fonte