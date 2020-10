Anticipazioni Daydreamer, domenica 11 ottobre 2020: Can viene arrestato

Le anticipazioni di “Daydreamer-Le ali del sogno” di domenica 11 ottobre 2020.

Fabbri, in combutta con Aylin, vuole il profumo di Sanem. Can non può sopportare che il francese cerchi ancora attenzioni dalla sua donna e decide di regolare i conti. Comunica dunque a Emre che si recherà nell’ufficio di Fabbri e che per convincerlo a lasciare le quote dell’azienda, è disposto a tutto.

Emre informa immediatamente Aylin dell’arrivo di Can da Fabbri. Can propone a Fabbri una grossa somma di denaro per levarsi di torno, ma il francese rifiuta, volendo a tutti i costi la ricetta del profumo di Sanem. Can, quindi, rivela a Fabbri che Sanem è la sua fidanzata. Fabbri provoca Can che gli sferra un pugno in faccia. Fabbri denuncia Can per aggressione che viene arrestato. Sanem ed i suoi colleghi, sconvolti, cercano di trovare una soluzione per scagionarlo dalle accuse e farlo uscire.

Maria Rita Gagliardi

