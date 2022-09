Morte Regina Elisabetta, che bordate a Lady Diana e Meghan Markle a La vita in Diretta!

Più che la guerra, più che le imminenti elezioni, più che ogni altro argomento, la morte della Regina Elisabetta ha stravolto il discorso pubblico tricolore.

E così copiosi programmi hanno dedicato speciali (o ampie fette della programmazione) alla regnante, morta alla veneranda età di 96 anni.

Una morte preventivabile data l’età, ma che pare abbia comunque sconvolto il mondo intero.

E particolarmente commossa – tra gli altri e le altre – è parsa la Contessa Marisela Federici, già nota come opinionista TV, che è stata ospite de La vita in diretta ed ha parlato di due delle donne più chiacchierate della famiglia reale: la compianta Lady Diana e la moglie di Harry Meghan Markle (la cui presenza al capezzale della morente Regina sarebbe stata fortemente sconsigliata dal futuro Re Carlo).

conosciuta al pubblico perché spesso in TV come opinionista, soprattutto a forum, non ha certo peli sulla lingua, e anche ieri ospite a la vita in diretta, è stata pungente con le sue parole verso la compianta Lady Diana e verso Meghan Markle.

Queste le dure parole su Lady Diana:

“Guardate vi dico quello che penso. Diana non è la santa della mia devozione. Anche perché lei aveva un ruolo in questa famiglia e sapeva benissimo qual era il suo compito e ripeto sempre che nella vita una delle cose più difficili è mantenere il proprio ruolo. Tu non puoi fare quello che ha fatto. Questa aveva un futuro meraviglioso, veniva da una famiglia molto più importante di quella della Regina. L’esempio invece lo ha dato quella grande donna della Regina. Lei è la Regina per sempre. Gli inglesi si ricorderanno solo della Regina. Perché Elisabetta ha dato il vero esempio. Camilla invece è già amata dal popolo. Per gli inglesi non è complicato amare lei e Carlo”.

E circa Meghan, la contetssa non ci va sicuramente più leggera:

“Meghan la trovo poco intelligente e molto ingrata. L’ingratitudine è un atteggiamento che non mi piace. Poi adesso faranno un ritorno, loro non hanno fatto il conto dei costi che servono per uscire. Lei non è furba e nemmeno intelligente. Ha lanciato accuse, ma perché fa queste cose? Per il denaro? Non capisco per quale motivo. Questa è una cosa imbarazzante. Prima era una duchessa, adesso è un’attrice caduta in disgrazia con pochi mezzi e venderà anche sé stessa. Ha pochi mezzi perché la loro vita costa molto, la loro sicurezza. Venderanno qualcosa forse”.

