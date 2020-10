Ecco chi è Gaetano Salvi, il nuovo fidanzato di Gabriel Garko. L’attore dopo il coming-out non si nasconde più

Gaetano Salvi è diventato noto nelle ultime settimane per via della sua relazione sentimentale con Gabriel Garko. La loro frequentazione è venuta fuori dopo che l’attore ha deciso di fare coming-out, prima al Grande Fratello Vip e poi a Verissimo.

L’attore è stato ospite ieri di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso per parlare ancora del suo coming-out. Garko è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua vita privata. Ieri alla conduttrice ha spiegato di non aver rivelato il suo segreto per ottenere più popolarità e visibilità, voleva solo aiutare l’amica Adua Del Vesco perché non voleva più vederla soffrire al Grande Fratello Vip.

Gabriel Garko ha poi precisato che non tornerà più in televisione per parlare della sua vita privata, vuole che si parli di lui solo per il suo lavoro.

Ad oggi l’attore è felice di vivere liberamente la sua relazione con il nuovo fidanzato Gaetano. Il giovane ragazzo è nato nel 1997 in provincia di Napoli, a Torre Annunziata.

Non si conoscono molte informazioni su Gaetano Salvi, sappiamo però che per ragioni lavorative si è trasferito a Somma Lombardo. Il 23enne lavora all’aeroporto di Milano Malpensa, si è diplomato all’Airport Handling SPA, nota società che fornisce servizi di assistenza a terra negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa.

Prima della sua paparazzata con Gabriel Garko, il fidanzato dell’attore non era mai finito al centro del gossip. Il 23enne è sempre stato lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo.

Sara Fonte

