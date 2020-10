Luna, la risposta di Amazon a Xbox Series X e PlayStation 5

Il gigante del web Amazon sta entrando nel mercato dei videogiochi e sfiderà Xbox Series X e Playstation 5 con un servizio di streaming pieno di titoli blockbuster

Amazon sta sfidando Xbox e Playstation con il suo servizio di streaming di giochi.

Il servizio online Luna vi permetterà di giocare sul web utilizzando un controller in stile Xbox, ma senza bisogno di una console.

Mentre la Xbox Series X e Playstation 5 costeranno intorno ai 450 € questo inverno, Luna vi permetterà di accedere ai giochi istantaneamente attraverso i suoi ‘canali‘ web utilizzando il vostro vecchio iPad, il vostro telefono cellulare o anche il vostro televisore.

Potrete semplicemente utilizzare un’applicazione speciale su un browser web per accedere, scegliere il vostro titolo da un menu in stile Netflix e giocare in rete direttamente dai server di Amazon.

La piattaforma non ha ancora confermato la data ufficiale di lancio, ma sarà disponibile tramite stick plug-in come Fire TV, PC e Mac, oltre che per i dispositivi iOS e Android.

I clienti americani possono già richiedere l’accesso anticipato per il trail del nuovo servizio di giochi istantanei da 5,99 dollari al mese, con la Gran Bretagna che probabilmente seguirà presto.

Amazon ha detto di Luna: “Nessuna attesa per lunghi download o aggiornamenti – semplicemente giocare“.

Marc Whitten, vice presidente di Amazon Entertainment Devices and Services, ha aggiunto: “Abbiamo creato Luna per rendere facile giocare a grandi giochi sui dispositivi che i clienti già possiedono e amano.

“È il primo giorno per Luna – siamo entusiasti di lavorare con i giocatori, gli streamer e gli editor come Ubisoft e Remedy Entertainment per costruire una grande esperienza di gioco per tutti”.

I giochi pubblicizzati per il nuovo servizio includono giochi del calibro di Resident Evil 7, Control, Sonic e Assassin’s Creed.

Chris Early ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di lavorare a fianco di Amazon su Luna, utilizzando la potenza del cloud gaming per fornire ai nostri giocatori un altro modo per accedere ai nostri giochi, ovunque si trovino.

“Il nostro canale su Luna permetterà ai giocatori di sperimentare le nostre nuove uscite insieme a molti dei nostri giochi in catalogo, godendo allo stesso tempo di funzionalità a misura di giocatore come le integrazioni di Alexa e Twitch“.

