Chi è Pietro Genuardi, l’Armando Ferraris de Il Paradiso delle Signore?

Ecco chi è Pietro Genuardi, il noto e amato attore che interpreta il ruolo di Armando Ferraris nella serie tv il Paradiso delle Signore

Pietro Genuardi è uno degli attori italiani più noti, negli anni ha conquistato molto successo e fama recitando in noti film e serie tv.

L’attore è nato il 26 maggio 1962 a Milano, in molti lo ricordano per il suo ruolo di Ivan Bettini nell’amata e seguita soap Centovetrine, andata in onda anni fa su Canale 5.

Genuardi ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione e del cinema dopo il diploma alla Scuola del Piccolo Teatro, alla fine degli anni ’80. Oltre ad essere un famoso attore è anche regista e autore.

Al cinema Pietro Genuardi ha recitato ruoli molto importanti, in tre film prodotti da Dario Argento ha svolto il ruolo di protagonista. Queste sono: Killer Crocodile, Hells Gate e Paganini Horror. Ha collaborato anche con altri importanti nomi, come Beppe Fiorello e Carlo Verdone.

L’attore ha anche recitato nella soap Vivere e fa parte del cast della nota serie televisiva Il paradiso delle signore, dove interpreta il ruolo di Armando Ferraris.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è sempre stato molto riservato, sappiamo però che è stato sposato con l’attrice Gabriella Saitta, i due hanno però divorziato. Dal loro amore è nato un figlio nel 1991, si chiama Jacopo.

Stando ai rumor Pietro Genuardi è stato legato sentimentalmente all’attrice Valentina Botto. I due sarebbero stati insieme dal 2003 al 2007. L’attore è molto seguito e amato sui social, sul suo profilo Instagram vanta 47,2mila follower

Sara Fonte

