Cotto e Mangiato ricetta 13 ottobre 2020: costine laccate al miele

Costine laccate di miele oggi a Cotto e Mangiato. Tessa ci spiega passo dopo passo come si prepara.

La ricetta

Gli ingredienti sono:

700 grammi di costine

200 grammi di soia

Miele

Zenzero

Succo di limone

Preparazione

Mettete a macerare le costine per un paio di ore nella soia, con aggiunta di limone e zenzero. Quando sarà passato il tempo, mettere in forno a 180 gradi per 15 minuti. Sfornare spennellare di miele e rimettere in forno per altri cinque minuti. Dunque tirare fuori e impiattare.

