Eleonora Daniele all’attacco della Ferragni: “Non le ho sentito dire nulla riguardo al Covid”. Twitter non perdona

Attacchi assortiti da parte di Eleonora Daniele a Chiara Ferragni.

Durante la puntata odierna di Storie Italiane la conduttrice ha attaccato a più riprese l’influencer, a partire dal fatto che non ha preso una posizione netta in merito al covid.

Poi difesa da Simona Ventura (ospite del programma, ha fatto notare come la Ferragni assieme al marito si sia mossa per una raccolta fondi nel periodo più duro della pandemia), la ex concorrente del Grande Fratello ha continuato ad attaccare la moglie di Fedez, arrivando a tirare in ballo la copertina su Vanity Fair in cui la Ferragni appare travestita da madonna.

"Eleonora Daniele":

Per queste dichiarazioni su Chiara Ferragnipic.twitter.com/jER4z0KDjj — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) October 13, 2020

Non sappiamo se fosse il suo intento, ma così Eleonora Daniele è riuscita ad ottenere – anche lei – una ribalta social, diventando trend topic su Twitter.

E in tanti non hanno gradito le sue prese di posizione:

Ma per Eleonora Daniele Chiara Ferragni cosa dovrebbe fare? È una cittadina come chiunque altro, lei non ha l'obbligo di fare nulla per lo stato, c'è gente pagata per farlo e non è lei che è un privato. La verità è che nel bene o nel male vi fa comodo parlare di lei. — Evans_ ? (@EVANSLILYPOTTER) October 13, 2020

