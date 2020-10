Cotto e Mangiato ricetta 14 ottobre 2020: moussaka greca vegana

Oggi Tessa Gelisio ci ha preparato una moussaka greca in stile vegan. Vediamo insieme come preparare la nuova ricetta di Cotto e Mangiato.

La ricetta

Per quanto riguarda gli ingredienti servono:

1200 grammi di polpa di pomodoro

25 grammi di burro

25 grammi di farina

250 ml di latte

240 grammi di patate

240 grammi di melenzane

200 grammi di lenticchie

Formaggio grattugiato

Preparazione

In un trito di carote cipolle ed olio mettere il pomodoro a cuocere. Aggiungere le lenticchie quando il sugo sarà Cotto e lasciare andare insieme per qualche minuto. Frattanto mettere a fare la besciamella con burro, farina e latte, sale e pepe. In una pentola cuocere a vapore le patate tagliate sottili, e le melanzane invece vanno fritte (sempre tagliare sottilmente).

Prendere una pirofila adagiare melanzane, patate e un po’ di lenticchie dunque coprire ancora con gli stessi strati. In ultimo coprire con besciamella e con formaggio grattugiato. Cuocere in forno ad una temperatura di 180 gradi per una ventina di minuti. Una volta fatta la Crostina sopra sfornare tagliare una fetta e impiattare.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui