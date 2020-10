Chi è Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia Lucarelli?

Ecco chi è Lorenzo Biagiarelli, noto soprattutto per essere il fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Lorenzo Biagiarelli è il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, è nato nel 1990 a Cremona. Per molti anni ha vissuto a Senigallia, si è poi trasferito a Milano per lavoro.

Da ragazzo ha frequentato il liceo, si è poi iscritto alla facoltà di Storia all’Università ma non ha completato gli studi. Tra le sue più grandi passioni c’è la musica, l’ha però messa da parte per dedicarsi ad una passione ancora più grande, la cucina.

Il 30enne ama preparare ricette etniche, si definisce un social chef. In merito alla sua carriera sappiamo che è stato nel 2019 uno dei giudici dello spin-off del programma “Cortesie per gli ospiti”. Biagiarelli è autore di un libro che parla di cucina intitolato “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare”.

Abbiamo visto Lorenzo Biagiarelli a Ballando con le stelle insieme alla fidanzata Selvaggia Lucarelli. Ha anche debuttato a “È sempre mezzogiorno”, nuovo programma condotto da Antonella Clerici.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lorenzo Biagiarelli è fidanzato con la nota giornalista Selvaggia Lucarelli. Tra loro c’è un’importante differenza d’età, lui è più giovane della Lucarelli di 16 anni ma questo per loro non sembra rappresentare un problema. La loro storia d’amore procede a gonfie vele, sui social si mostrano innamorati e felici.

Sembra che i due si siano conosciuti grazie ai social, sarebbe stato lui ad insistere molto per invitare la Lucarelli a cena in un ristorante giapponese etnico. Stando ai rumor Lorenzo Biagiarelli avrebbe conquistato la nota giornalista con un messaggio vocale dove le cantava una canzone dei Pooh.

