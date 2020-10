Jack Reacher, curiosità su saga e personaggio: quando uscirà il terzo capitolo?

Jack Reacher, la prova decisiva, andrà in onda stasera alle ore 21.30 su Italia Uno e rappresenta il primo capitolo della saga. Ecco quali sono gli altri e se ci sarà un seguito.

Jack Reacher, la prova decisiva

Jack Reacher è un personaggio dei romanzi di Lee Child. Il nome del film è spesso il nome del libro da cui è tratto e ce ne sono parecchi da cui trarre spunto, perché i romanzi pubblicati sono 20.

Nel capitolo di stasera, 5 persone vengono uccise e, durante un interrogatorio, si fa il nome di Reacher, interpretato da Tom Cruise. L’uomo è andato anticipatamente in pensione, è un ex militare e non ha recapiti di nessun genere.

Reacher si presenta di persona alla polizia, dichiarando che Barr è un cecchino spietato, che ha già ucciso nell’esercito. Così, fa un accordo con l’avvocato che rappresenta le famiglie delle 5 vittime di inizio film: l’uomo le darà le prove e lei si occuperà di difenderle.

I veri responsabili, però, sono ancora nell’ombra… Il film è costato 60 milioni di dollari e si vede il cameo dello scrittore. L’incasso è stato di oltre 218 milioni di dollari. La pellicola arrivò nelle sale americane il 21 dicembre 2012 e in Italia il 3 gennaio dell’anno dopo.

Il cast è composto da:

Tom Cruise: Jack Reacher.

Rosamund Pike: Helen Rodin.

Richard Jenkins: Alex Rodin.

David Oyelowo: Emerson.

Werner Herzog: Zec Chelovek.

Robert Duvall: Cash.

Jai Courtney: Charlie.

Vladimir Sizov: Vlad.

Joseph Sikora: James Barr.

Michael Raymond-James: Linsky.

Alexia Fast: Sandy.

Josh Helman: Jeb Oliver.

James Martin Kelly: Rob Farrior.

Kristen Dalton: Mindy.

Nicole Forester: Nancy Holt.

Jack Reacher: Punto di non ritorno

Il secondo capitolo della saga si intitola Jack Reacher: Never Go Back, cioè Impossibile tornare indietro, quindi tradotto in Italia come Punto di non ritorno.

Il film è del 2016 e riprende dal romanzo omonimo pubblicato subito dopo il primo film, nel 2013. Reacher, sempre interpretato da Tom Cruise, viene a sapere che una sua ex collega è accusata ingiustamente di aver ucciso due persone in guerra.

In più, un’altra donna gli ha fatto causa, perché ritiene che lui sia il padre biologico di sua figlia. L’uomo cerca di incontrare la ragazza, che ora ha 15 anni, ma lei si rifiuta, perché pensa che lui stia perseguitando sua madre.

Alla fine, sarà la ragazzina realmente in pericolo e Jack dovrà salvarla.

Il cast è composto da:

Tom Cruise: Jack Reacher.

Cobie Smulders: Susan Turner.

Aldis Hodge: Espin.

Patrick Heusinger: The Hunter.

Danika Yarosh: Samantha Dayton.

Holt McCallany: colonnello Morgan.

Robert Catrini: colonnello Moorcroft.

Robert Knepper: generale Harkness.

Austin Hebert: Prudhomme.

Teri Wyble: signora Prudhomme.

Madalyn Horcher: sergente Leach.

Sean Boyd: tenente Decoudreau.

Anthony Molinari: Buzzcut.

Jason Douglas: sceriffo.

Anche questo film è costato 60 milioni di dollari, ma ha incassato meno del precedente capitolo, “solo” 161 milioni di dollari. Il film è uscito nell’ottobre del 2016.

Jack Reacher 3 ci sarà o no?

Ancora non è chiaro se ci sarà un terzo capitolo della saga o no. Quello che sappiamo è che era previsto un terzo capitolo nel 2019, slittato perché si pensava che Tom Cruise fosse troppo anziano per il ruolo.

Oggi, dalle ultime fonti che arrivano, sembra che questo non sia più un problema. Il brand, però, è in mano ad Amazon, che potrebbe pensare di metterlo solo sulla sua piattaforma. Nell’aria c’era anche una serie Tv, ma per ora non c’è nulla di certo.

Leggi anche => Skyscraper, trama e curiosità sul film d’azione del 2018

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui