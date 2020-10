Che fine hanno fatto gli attori di American Pie? Da Finch a Jim, ecco cosa fanno oggi

Sono passati ormai 21 anni da quando American Pie ha fatto capolino nei cinema di tutto il mondo, facendo impazzire e divertire intere generazioni tanto da risultare ancora oggi un enorme successo.

La trama, ormai arcinota, racconta le vicende di cinque ragazzi del liceo, che cercano in tutti i modi di perdere la verginità prima di andare al college.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i ragazzi sono talmente ossessionati dall’idea di avere il loro primo rapporto sessuale da finire in una serie di situazioni ultra imbarazzanti.

Le star del film sono diventate molto famose, e lo sono ancora nonostante siano ormai passati più di 20 anni.

Il personaggio principale Jim Levenstein, interpretato da Jason Biggs, ha continuato a recitare in una serie di commedie romantiche. La sua carriera è di nuovo decollata grazie al ruolo di Larry Bloom nella serie di Netflix “Orange is the New Black”.

La carriera di Chris Ostreicher (Chris Klein), meglio conosciuto come Oz nel film, sembrava essere in crescita, fino al 2005, quando è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza. Chris è poi riuscito a rimettersi in carreggiata, ottenendo il ruolo del malvagio serial killer Cicada nella stagione 5 di Flash.

Thomas Ian Nicholas, che interpretava il ruolo di Kevin Myers, ha proseguito la sua carriera di cantante e scrittore e ha persino registrato una canzone per la colonna sonora di American Reunion.

Negli ultimi anni, Thomas è tornato al suo ruolo di attore, apparendo nel film del 2019 “Zeroville” al fianco di artisti del calibro di Megan Fox, James Franco e Seth Rogen.

Eddie Kaye Thomas/Paul Finch, celebre per essere finito a letto con la madre di Stifler, ha recitato in alcune serie TV americane di successo, tra cui Scorpion, Outmatched e Law and Order Special Victims.

