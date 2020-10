Il “parco a tema porno” di Tokyo, dove le attrici di film per adulti ti servono da bere

Un “parco a tema per adulti” con cabine video private e visitatori serviti da pornostar.

E’ la novità appena inaugurata all’interno di un complesso di cinque piani nel quartiere a luci rosse di Tokyo, caratterizzato da un tema diverso per ogni piano.

Lo studio porno giapponese Soft on Demand (SOD) ha lanciato questo locale per gli over 18, chiamato SOD Land, nel quartiere di Kabukicho, molto famoso per la vita notturna.

I biglietti d’ingresso costano 500 yen, pari a circa 4 euro, per uno “slot” di mezz’ora, con costi aggiuntivi all’interno per cibo e bevande.

Agli ospiti verranno serviti alcolici e pietanze da alcune pornostar in carriera. Massaggi erotici e altri “servizi di intrattenimento di natura osé” saranno offerti al secondo piano, chiamato Salone Kakubutsu.

Secondo il Sun, al terzo piano, denominato “Famous Adult Actress Floor”, si può chattare e incontrare dal vivo importanti pornostar.

La compagnia descrive il terzo piano come uno “spazio dei sogni dove puoi stringere amicizia con famose attrici di film per adulti, mentre sorseggi il tuo drink”.

E nel “Silent Bar” al quarto piano, i clienti possono guardare le attrici di film per adulti in bikini mentre preparano da bere.

L’ingresso è al primo piano, che è l’unica area a non ospitare pornostar: qui troviamo un negozio di souvenir, una cabina fotografica e distributori automatici.

Naturalmente il tutto nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, con l’obbligo della mascherina e del distanziamento sociale.

