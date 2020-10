Chi è Katia Aveiro, la sorella di Cristiano Ronaldo?

Ecco chi è Katia Aveiro, età, carriera e vita privata della sorella di Cristiano Ronaldo

Katia Aveiro è nota soprattutto per essere la sorella di Cristiano Ronaldo, ma è anche una famosa cantante in Portogallo e Spagna.

La Aveiro è nata il 5 ottobre 1977 a Funchal, isola di Madeira. Ha fatto il suo debutto nel mondo della musica nel 2005, con il nome d’arte ‘Ronalda’. Katia Aveiro ha pubblicato alcuni album, nel 2005 ha pubblicato Pronta pra te amar, l’anno successivo ha pubblicato Esperança, nel 2007 ha invece pubblicato De corpo e alma.

Nel 2007 la sorella di Cristiano Ronaldo ha deciso di prendersi una pausa dalla musica per dedicarsi alla famiglia e al mondo dell’imprenditoria. Katia Aveiro ha ricominciato a cantare del 2013 stavolta però con il suo nome e non più con il nome d’arte Ronalda e ha pubblicato Boom Sem Parar. L’anno dopo ha pubblicato Latina de cuerpo y alma, nel 2015 ha invece pubblicato Delicia.

Katia Aveiro ha anche debuttato in televisione ricoprendo il ruolo di inviata per alcuni programmi. Nel 2014 ha anche fatto parte del cast di “Survivor”, versione portoghese di Ballando con le stelle, programma che l’ha resa famosa anche in Spagna.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la sorella di Ronaldo ha tre figli. I primi due figli sono nati dalla sua relazione con l’ex marito José Pereira, la sua terza figlia è invece nata dalla sua storia d’amore con il compagno Alexandre Bertolucci Jr.

Katia Aveiro è molto attiva sui social, sul suo profilo Instagram è seguita da 1,2 milioni di follower. Oltre ad essere una cantante è infatti anche una famosa influencer, imprenditrice e blogger. La sorella di CR7 gestisce anche un blog molto amato e seguito sul web, dove dà consigli sull’alimentazione. La Aveiro ha anche lanciato nel 2016 una linea di occhiali da sole e ha acquistato una licenza per vendere i prodotti delle sorelle Kardashian dedicati al beauty care.

Sara Fonte

