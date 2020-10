Chi è Rose Villain? Età e carriera della prima cantante che ha firmato con Republic Records

Ecco chi è Rose Villain, la prima cantante italiana che ha firmato un contratto con la casa discografica Republic Records

Rose Villain è una nota cantante milanese, nata nel 1989. È la prima cantante italiana ad aver firmato con la casa discografica Republic Records, da circa dieci anni vive in America.

La famosa cantante dopo il liceo ha studiato al conservatorio di musica contemporanea di Los Angeles, ha anche frequentato alcuni corsi a New York.

Per la prima volta la sua musica è stata pubblicata in Italia da Machete Empire Records. Il suo primo singolo si intitola “Get The Fuck Out Of My Pool”, notato oltre che in Italia anche dalla label americana.

Rose Villain ha poi scritto ‘Don Medellin’ insieme a Salmo, brano che le ha fatto conquistare il disco di platino e diversi riconoscimenti. La cantante ha anche collaborato con il producer SIXPM, pubblicando i singoli ‘Geisha’, ‘Kitty Kitty’ e ‘Don’t Call The Po-Po’.

La Villanin ha conquistato maggiore successo firmando il contratto con la Republic Records, è stata una vera e propria svolta nella sua carriera. Rose è la prima cantante italiana che è stata scelta dalla label. Sembra che il suo primo singolo uscirà a breve.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la cantante è fidanzata con il famoso producer SIXPM, oltre ad essere legati dal punto di vista sentimentale lo sono anche dal punto di vista lavorativo, collaborano infatti insieme.

In una intervista a Essemagazine.it, Rose Villain parlando del fidanzato aveva infatti detto: “Condividiamo gioie e dolori, successi e insuccessi, ci capiamo a 360° e a volte non c’è nemmeno bisogno di parlare. Viviamo e vogliamo le stesse identiche cose, è una cosa stupenda“.

Rose Villain è molto amata e seguita sui social, sul suo profilo Instagram è seguita da 102mila follower.

Sara Fonte

