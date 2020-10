Cotto e Mangiato ricetta 15 ottobre 2020: cheesecake salata con carciofi e pepe rosa

In compagnia di Andrea Mainardi, oggi Tessa ci mostra come si prepara la cheesecake di carciofi e pepe rosa.

La ricetta

Gli ingredienti per la ricetta sono:

Limone

Burro

Grissini

Carciofi

Latte

Formaggio spalmabili

Pepe Rosa

Preparazione

Prendere i grissini e sbriciolare poi mischiare con del burro fuso (in dose di 1/3 rispetto alla quantità di grissini). Adagiare in un ruoto con cerniera, dunque spalmare la crema a base di formaggio spalmabile e latte. A questo punto mettere in frigo a riposare mentre si preparano i carciofi. Tagliare molto sottilmente i carciofi a fettine dunque condirli con limone e pepe rosa. Adagiare sul composto prima formato dunque tagliare a fette e servire.

Ricorda che al posto dei grissini possono andare bene anche cracker, pane raffermo e così via.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui