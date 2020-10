Xbox Series X, la lista completa dei giochi ottimizzati next-gen

Microsoft sta rivelando una “selezione” di giochi Xbox Series X nuovi e cross-gen che saranno disponibili al lancio con ottimizzazioni per entrambe le console Series X e Series S. Anche se l’azienda non sta rivelando esattamente ciò che sarà ottimizzato in ogni titolo, dovremmo aspettarci di vedere un mix di miglioramenti, tra cui tempi di caricamento migliori e frame rate più elevati.

Fortnite è il più grande titolo di terze parti della lista, ma Epic Games non ha specificato esattamente quali miglioramenti sta apportando al gioco sia per Xbox Series X che per PS5. Manca dalla lista di Microsoft Destiny 2: Beyond Light, nonostante la promessa di Bungie di passare a 60 fps con le console di nuova generazione. Bungie ha confermato che Destiny 2 sarà aggiornato l’8 dicembre, con 4K a 60fps per Xbox Series X e 1080p a 60fps per Xbox Series S.

DIRT 5 includerà una modalità a 120Hz, permettendo al gioco di funzionare fino a 120fps per Xbox Series X. Microsoft ha anche ottimizzato Gears 5 con tempi di caricamento migliorati, qualità dell’immagine 4K HDR Ultra, supporto di refresh rate variabile e supporto fino a 120fps in modalità multiplayer.

Tutti i titoli della lista, per intero qui sotto, saranno disponibili con miglioramenti sia per Xbox Series X che per Xbox Series S il 10 novembre. Entrambe le console supporteranno anche migliaia di giochi già esistenti compatibili con la versione precedente.

Assassin’s Creed Valhalla (Smart Delivery)

Borderlands 3 (Smart Delivery)

Bright Memory 1.0 (Smart Delivery)

Cuisine Royale (Smart Delivery)

Dead by Daylight (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Devil May Cry 5 Special Edition

DIRT 5 (Smart Delivery)

Enlisted

Evergate

The Falconeer (Smart Delivery)

Fortnite

Forza Horizon 4 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears 5 (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Gears Tactics (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Grounded (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

King Oddball

Maneater (Smart Delivery)

Manifold Garden (Smart Delivery)

NBA 2K21

Observer: System Redux

Ori and the Will of the Wisps (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

Planet Coaster (Smart Delivery)

Tetris Effect: Connected (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

The Touryst (Xbox Game Pass + Smart Delivery)

War Thunder (Smart Delivery)

Warhammer: Chaosbane Slayer Edition

Watch Dogs: Legion (Smart Delivery)

WRC 9 FIA World Rally Championship (Smart Delivery)

Yakuza: Like a Dragon (Smart Delivery)

Yes, Your Grace (Smart Delivery)

