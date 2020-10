Chi è Alessandro Orlando? Da televenditore a icona del web

Alessandro Orlando è, prima di tutto, un’icona.

Famoso per le sue televendite di opere d’arte e tappeti per l’emittente ‘Telemarket“, è tornato a “rivivere” nelle nuove generazioni grazie agli spezzoni delle sue trasmissioni caricate su YouTube.

Il suo modo di raccontare le storie (spesso inventate) dietro le opere d’arte che vendeva aveva un non so che di ammaliante e persuasivo allo stesso tempo. Alessandro Orlando è sicuramente un uomo nato per questo mestiere.

Dal suo sito ufficiale apprendiamo che l’arte comincia ad insinuarsi in Alessandro sin dalla tenera età, o meglio, ancor prima che lui nascesse, quando il padre, calzolaio, dopo aver ricevuto come pagamento per un suo lavoro una litografia, e dopo averla venduta per 5.000 lire (siamo nei primi anni ’60), comincia ad interessarsi di opere d’arte diventando ben presto un gallerista.

Una sera d’estate, come riporta il sito, un giovane Alessandro Orlando viene spronato dal padre a fare il banditore per un’asta visto che il banditore ufficiale non si era presentato.

E’ stato amore a prima vista.

Nel 1996 Alessandro riceve una telefonata dal dirigente di ‘Telemarket‘ che gli propone un provino. Dal 7 gennaio 1997 fino al 2013 Alessandro Orlando è il marchio delle televendite di tappeti e opere d’arte in tutta Italia.

Nel 2012, Orlando, corona il suo sogno di aprire un’emittente tutta sua; nasce così ‘Orlando Arte‘ e il resto, come si suol dire, è storia.

Vi lasciamo con uno degli spezzoni più iconici della carriera di Alessandro Orlando:

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui