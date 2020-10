Chiamano la loro figlia come il provider e ottengono internet gratis per 18 anni

Due nuovi genitori hanno accettato l’offerta di un provider Internet di WiFi gratuito per 18 anni. In cambio daranno al loro bambino il nome dell’azienda.

Il provider Internet svizzero Twifi sta attualmente pubblicizzando l’offerta sul suo sito web. Per farla breve, i genitori che decideranno di chiamare i loro piccoli Twifius o Twifia navigheranno gratuitamente fino a quando i loro figli non diventeranno adulti.

“Carica semplicemente una foto del certificato di nascita civile di tuo figlio. Dopo la verifica, Twifi ti darà 18 anni di connessione Internet gratuita“, si legge nel post dell’iniziativa.

Una coppia di 30 e 35 anni, che ha scelto di rimanere anonima, avrebbe accettato l’offerta di Twifi, decidendo di chiamare la loro bambina Twifia, anche se solo come secondo nome.

I genitori della piccola metteranno i soldi che avrebbero speso per il WiFi in un fondo di risparmio per la loro figlia, con la speranza che possa imparare a guidare e comprare un’auto non appena compirà 18 anni.

Il papà ha rivelato che in un primo momento sua moglie era un pò titubante, ma alla fine si è convinta anche lei: “In fondo ci sono molti nomi peggiori”.

Il capo di Twifi, Philippe Fotsch, si è impegnato a garantire la gratuità di Internet per la coppia anche se l’azienda dovesse fallire.

