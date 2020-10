I Fatti Vostri, quale numero per partecipare al gioco con Magalli?

I Fatti Vostri e Mezzogiorno in Famiglia permettono da anni ai telespettatori di partecipare ai giochi telefonici a premi. I giochi sono diversi e vanno dalla risposta “I Fatti Vostri” alla chiamata, fino alle tombole e ai giochi per indovinare il cantante o la risposta esatta.

Come si fa per partecipare a questi programmi?

Il numero di telefono per partecipare

Per partecipare, il numero da comporre è 0645789090. Se negli anni Novanta, l’unico modo per partecipare era prenotarsi per telefono, oggi c’è anche un sito ufficiale a cui rivolgersi, che è www.giocherai.it.

Quindi, si sceglie Giochi telefonici e il programma. Si accettano le condizioni di servizio e si fa parte di una lista. Così, si verrà ricontattati nel caso di partecipazione ai giochi.

I programmi sono a disposizione in formato immagine. Purtroppo, non si può scegliere a quale gioco giocare, ma si viene contattati in base al programma Tv scelto in precedenza.

I giochi si svolgono telefonando ai concorrenti. Il conduttore può chiedere la risposta a una domanda, l’indovinare un personaggio o una o più canzoni, oppure semplicemente la risposta “I Fatti Vostri” invece di “Pronto”. Si partecipa con numeri di rete fissa.

I Fatti Vostri: il programma

I Fatti Vostri è partito su Rai Due il 3 dicembre 1990. Il programma condotto da Giancarlo Magalli ha l’ideazione di Michele Guardì, con Giovanna Flora e Rory Zamponi.

Il programma andò avanti fino al 2003. Poi, cambiò nome in Piazza Grande. Nel 2008 la trasmissione è sostituita da Insieme sul Due, ma dura poco. Infatti, il 22 settembre 2009, I Fatti Vostri ritorna in grande stile.

