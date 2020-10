Cotto e Mangiato ricetta 16 ottobre 2020: cheesecake rosa

L’ultima ricetta della settimana a Cotto e Mangiato è dedicata alla ricerca AIRC. Tessa Gelisio ha preparato la cheesecake rosa.

La ricetta

Per preparare questa ricetta ti servono:

500 grammi di biscotti secchi

50 grammi di burro

4 cucchiai di zucchero a velo

1 barbabietola viola

Gelatina di pesce

200 ml di latte

200 grammi di mascarpone

200 grammi di ricotta

Preparazione

Sbriciolare i biscotti amalgamare a burro fuso e sistemare il composto in un ruoto con cerniera (foderato di carta forno) da 17 cm. Mettere in frigo per qualche ora.

Nel frattempo mixare la barbabietola precotta, e metterla da parte. In una ciotola mescolare mascarpone, gelatina, ricotta, latte bollito e zucchero. Dunque aggiungere la crema di barbabietola e mantecare finché il composto non prendere il colore rosa. A questo punto versare la crema sulla base messa in frigo dunque riporre in frigo di nuovo per qualche ora.

