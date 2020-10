Giorgio Manetti e Tina Cipollari si sono rivisti a Firenze: il loro rapporto oggi

Giorgio Manetti e Tina Cipollari si incontrano per caso a Firenze, i due si salutano affettuosamente

L’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne Giorgio Manetti e Tina Cipollari si sono rivisti a Firenze, un incontro casuale che è stato paparazzato dal settimanale Nuovo, nel nuovo numero in edicola da ieri 15 ottobre 2020.

Durante il loro incontro i due erano in compagnia dei loro rispettivi fidanzati. L’opinionista di Uomini e Donne era insieme a Vincenzo Ferrara, dopo la rottura con l’ex marito Tina ha voltato pagina con il ristoratore fiorentino. La loro storia d’amore, nonostante la distanza, sembra procedere a gonfie vele. Giorgio Manetti era invece insieme a Caterina, i due si sono ritrovati e sono andati a convivere dopo che lui ha deciso di non partecipare più alla trasmissione condotta da Maria De Filippi.

A Uomini e Donne, dopo qualche battibecco iniziale, era nata una bella amicizia tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari. In passato qualcuno pensava che tra i due ci fosse un flirt clandestino, entrambi hanno però sempre negato dicendo di essere solo amici. Quando i due si sono rivisti casualmente per le vie di Firenze si sono salutati in modo affettuoso, segno che sono ancora oggi in ottimi rapporti dopo il programma.

La vita di Manetti è cambiata dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, ad oggi è molto felice insieme alla compagna Caterina. Dopo la fine del suo percorso in trasmissione i due si sono risentiti e si sono ritrovati. Da quasi due anni convivono in una casa sulle colline di Firenze e stanno molto bene.

Sara Fonte

