Chi è Andrea Nicole, la prima tronista trans della storia di U&D?

Ecco chi è Andrea Nicole, la prima tronista transgender della storia di Uomini e Donne

Ieri, 24 agosto 2021, sono iniziate le prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, nella quale è presente anche la prima tronista transgender della storia. A rivelarlo è stato Dagospia, che ha annunciato che il dating show di Canale 5 ha intenzione di compiere una nuova svolta dopo vent’anni.

La prima tronista trans è Andrea Nicole, ha 29 anni e vive a Milano e stando a quando riporta Dagospia, ha lavorato come commessa in un negozio d’abbigliamento. La ragazza ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano, dove ha svelato qualcosa in più su di sé e le sue relazioni: “Per anni sono scappata dall’amore, mi sono sempre sentita inadatta e inferiore ad altre donne. Forse non abbastanza per la persona che era al mio fianco”. Andrea ha poi raccontato che il motivo della sua partecipazione al dating show di Canale 5 è quello di eliminare le proprie paure e il senso di inadeguatezza. La giovane ventinovenne ha svelato che non tutti accettavano il suo percorso di transizione, poiché c’era chi preferiva fuggire.

Il suo primo incontro con Maria De Filippi lo ha definito strano, ma accogliente perché si è davvero aperta nel raccontare la sua vita privata più naturale possibile. La tronista ha inoltre svelato la sua scelta di chiamarsi Andrea: “E’ il nome che ha scelto mio fratello quando mia madre era incinta”.

Andrea Nicole ha rivelato le caratteristiche che cerca in un uomo, ovvero comprensivo, intelligente e che sappia guardare oltre. Sarà inoltre felice di uscire dalla trasmissione con un uomo che sia capace di starle accanto.

