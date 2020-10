Netflix cancella alcune serie tv: l’elenco completo

Netflix ha detto definitivamente addio, cancellandole, a molte serie tv nel 2020. Vediamo quali sono e quali dunque potrebbero mancarti.

Spinning Out

Il dramma sul pattinaggio, intitolato Spinning Out ha detto definitivamente addio alla piattaforma stretching un mese dopo la messa in onda della prima serie.

Tra i protagonisti ricordiamo Kaya Scodelaerio nei panni di Kat Baker, speranzosa pattinatrice olimpica, che ha raccontato la sua lotta con la malattia mentale.

La serie ha dato però anche troppa attenzione alla vita familiare con sua madre e sulla sua vita amorosa per cui forse la critica non aveva visto il tutto di buon occhio

Aj e the queen

La serie comica di RuPaul, su una drag queen sfortunata, è stata presentata per la prima volta nel gennaio 2020 ma è stata cancellata due mesi dopo.

GLOW

La commedia di wrestling GLOW è stata presentata per la prima volta nel 2017 e presto ha ottenuto un enorme seguito di fan.

Alza Charlie

La serie comica di Idris Elba su un DJ che diventa una tata per le figlie del suo famoso amico è stata cancellata nell’aprile 2020 dopo una stagione.

Cacciatori di taglie adolescenti

La commedia per adolescenti raccontava delle sorelle gemelle di sedici anni Sterling e Blair che lavoravano come cacciatori di taglie. Lo spettacolo è stato sospeso quest’anno dopo una stagione.

Marianne

Marianne racconta la storia della giovane scrittrice Emma che scopre che i suoi romanzi dell’orrore diventano realtà. La spina è stata staccata nello show a gennaio dopo una serie, andata in onda a settembre 2019.

Avanti nella moda

La competizione di moda con Tan France di Queer Eye è stata annullata nel giugno 2020 dopo una stagione.

Le terrificanti avventure di Sabrina

Le terrificanti avventure di Sabrina si sono concluse a luglio dopo la quarta stagione, ma i fan non l’hanno lasciata scomparire dagli schermi televisivi senza combattere e hanno avviato una petizione in risposta.

Messia

La serie è stata cancellata dopo una stagione nel marzo 2010 dopo la prima messa in onda nel gennaio dello stesso anno. Prima di allora, un trailer per la serie ha suscitato polemiche anche prima che la serie completa arrivasse sullo streamer nel gennaio 2020.

Non sto bene con questo

Non sto bene con questo è stato cancellato ad agosto subito dopo la prima messa in onda.

Ciò è avvenuto dopo che una seconda serie era stata pianificata e il team di sceneggiatori aveva iniziato a lavorare allo show.

Secondo i rapporti, l’incertezza sullo spettacolo a causa della pandemia di coronavirus ha causato la sospensione dello spettacolo.

La società

La serie drammatica per adolescenti è andata in onda per la prima volta a maggio 2019 e lo spettacolo è stato cancellato nell’agosto 2020.

I motivi per l’annullamento dello spettacolo sono stati “l’incertezza dovuta alle restrizioni alle riprese del coronavirus”.

Ashley Garcia: Genius in Love

Nel settembre 2020 Netflix ha annunciato che non sarebbe andata in onda la seconda serie di Ashley Garcia: Genius in Love.

Ha detto che lo spettacolo si concluderà con uno speciale di Natale già programmato.

The Big Show Show

Questa è una sitcom familiare con protagonista la leggendaria superstar della WWE The Big Show è stata presentata in anteprima ad aprile.

La serie ha esaminato la vita del lottatore dopo il pensionamento come padre di tre figlie. Netflix ha annunciato che la seconda stagione pianificata non sarebbe andata avanti.

The Dark Crystal: Age of Resistance

Lo spettacolo aveva un cast stellare, ha vinto un Emmy ed era nella lista delle prime dieci serie di Netflix.

Nonostante ciò, la serie è stata purtroppo eliminata dopo una sola stagione nel settembre 2020.

October Faction

Questo dramma soprannaturale basato su un fumetto è stato uno degli spettacoli più popolari di Netflix nel febbraio di quest’anno.

È stato cancellato nel gennaio 2020 nonostante le furiose proteste dei fan sui social media.

È stato cancellato ad aprile dopo una sola stagione – nonostante questo Ian ha detto ai fan su Instagram che lo spettacolo non è ancora finito.

Colonna sonora

La colonna sonora con Jenna Dewan è stata cancellata nel gennaio 2020 dopo una serie.

Il produttore Joshua Safran ha detto che “sentiva che avessimo creato qualcosa di unico, fresco, strano e, beh, fantastico. Eppure è sparito del tutto. A malapena è stato recensito. Personalmente sento che non è mai uscito”.

Osmosi

Questa serie di fantascienza francese ambientata nel prossimo futuro a Parigi è stata cancellata nel gennaio 2020, dopo una stagione. Raccontava di un futuro distopico in cui le app di appuntamenti utilizzano i dati neurologici per creare corrispondenze

Mortel

La serie di fantascienza francese raccontava la storia di un gruppo di adolescenti legati insieme da poteri soprannaturali. È stato annullato da Netflix nel gennaio 2020.

