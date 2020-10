Pago nel cast dell’Isola dei Famosi 2021? Parla lui: “Sarebbe una bella avventura”

Pago parteciperà alla nuova edizione dell’Isola dei famosi? Ecco cosa ha rivelato il cantante

Pago torna a far parlare ancora una volta di sé, negli ultimi giorni si è molto parlato della sua presunta partecipazione alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

Per il cantautore non sarebbe il primo reality, lo scorso anno lo abbiamo visto a Temptation Island Vip insieme all’ormai ex fidanzata Serena Enardu, ha fatto anche parte del cast della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Attualmente Pago sta partecipando a Tale e Quale Show, dove sta conquistando non poco successo. In ogni puntata lascia tutti piacevolmente stupiti, si è aggiudicato già alcune vittorie con le sue incredibili esibizioni.

Dopo la fine della sua tormentata relazione con Serena Enardu, l’ex gieffino si sta concentrando soprattutto sulla sua carriera. In un’intervista rilasciata a SuperGuida TV Pago ha parlato dell’esperienza che sta vivendo a Tale e Quale Show e della possibilità di vederlo all’Isola dei famosi 2021.

L’ex della Enardu ci ha tenuto a precisare che non sa nulla, ad oggi nessuno lo ha ancora contattato per partecipare al reality. Pago è però pronto a mettersi di nuovo in gioco, lui stesso ha lasciato intendere che se la produzione glielo proponesse non rifiuterebbe di partecipare all’Isola dei famosi. In merito ad una sua presunta partecipazione ha infatti detto: “Posso però dire che sarebbe una bella avventura“.

Con le sue parole ha quindi lasciato intendere che sarebbe interessato a partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei famosi. Vedremo Pago in Honduras durante la nuova edizione del reality? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere per saperne di più.

