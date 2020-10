Chi sono i Melancholia, la band di X Factor 2020? Carriera e curiosità

Ecco chi sono i Melancholia, gruppo che ha conquistato tutti a X Factor 2020

I Melancholia è una band formata da tre giovani musicisti, la cantante è Benedetta Alessi, alla chitarra c’è Filippo Petruccioli e al synth c’è Fabio Azzarelli.

La band sta partecipando a X Factor 2020, nel team del giudice Manuel Agnelli, con la loro esibizione hanno lasciato piacevolmente stupiti Agnelli, Mika, Emma Marrone e Helle Raton.

La band Melancholia è nata nel 2015 a Foligno. Benedetta Alessi è nata nel 1998, ha iniziato a cantare quando era solo una bambina. Oltre ad avere una grande passione per la musica ama molto anche il calcio. Dal 2013 al 2017 ha giocato come difensore nella squadra Grifo Perugia.

All’età di 19 anni Benedetta Alessi si è iscritta all’Accademia di Belle Arti, nel 2015 ha poi fondato il gruppo Melancholia con Fabio e Filippo. Il termine Melancholia significa “umore nero”. Fabio Azzarelli è originario di Trani, dopo aver frequentato il liceo scientifico Marconi si è iscritto all’università di Perugia al corso di Laurea in Economia e Cultura dell’Alimentazione. Per quanto riguarda invece Filippo Petruccioli non si conoscono molte informazioni.

I Melancholia dopo aver dato vita alla band hanno realizzato alcune cover in modo artigianale, solo con una chitarra e una tastiera. Con il tempo hanno iniziato a comporre la loro musica. Nel 2018 hanno partecipato all’Emergenza Festival, dove si sono aggiudicati il primo posto. A luglio 2020 hanno annunciato l’uscita del loro album fatto con la Urban Records.

I Melancholia hanno subito attirato l’interesse dei giudici a X Factor 2020, hanno presentato il loro inedito ‘Leon’ alle audizioni.

Ai Boot Camp hanno presentato un altro inedito, “Alone“, convincendo non solo il giudice Manuel Agnelli che li porterà con sé agli home visit, ma anche Emma Marrone. La famosa cantante ha fatto sapere che andrebbe a un loro live.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui