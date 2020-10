Uomini e Donne, anticipazioni: Valentina e Germano vanno via insieme, Davide bacia Beatrice e Chiara

Ecco cosa è successo nella nuova registrazione di Uomini e Donne

Ieri 17 ottobre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne, trasmissione condotta da Maria De Filippi su Canale 5. Tanti sono stati i colpi di scena, il Vicolo delle news ha svelato alcune anticipazioni della puntata.

Si parte da Gemma Galgani, la dama arriva felice in studio per come sta andando avanti il suo percorso di conoscenza con Biagio, scopre però che il cavalieri ha fatto una sorpresa a Maria. Il cavaliere è anche uscito a cena con Sabrina e l’ha invitata a prendere un caffè con lui a Napoli, sono tornarti a Roma la mattina dopo. Delusa la Galgani si è alzata dalla sedia rossa ed è tornata al suo posto.

Si passa poi a Davide del Trono Classico, il tronista ha baciato sia Beatrice che Chiara in esterna. Impaziente di vedere Chiara ha chiesto di anticipare il loro incontro, tra i due è scattato un bacio davvero passionale. Vedendo la loro esterna Beatrice ha lasciato lo studio in lacrime. Davide visibilmente infastidito ha fatto notare che Chiara non ha invece manifestato nessuna reazione al suo bacio con Beatrice. Subito dopo il tronista ha raggiunto Beatrice dietro le quinte. La corteggiatrice alla fine ha deciso di rientrare in studio.

Continua la conoscenza tra Roberta Di Padua e Michele, le cose tra loro però non procedono bene. Il cavaliere continua ad accettare di conoscere nuove corteggiatrici, ha anche detto a Roberta di aver notato alcuni suoi difetti, come quello di essere una ‘prima donna’. In studio è arrivata un’altra donna per Michele, Roberta ha lasciato lo studio e non è più rientrata.

La protagonista indiscussa della nuova puntata è però Valentina Autiero. Durante la scorsa puntata la dama mentre si scontrava con Aurora ha detto di essere quasi fidanzata con Germano, parole che li hanno un po’ allontanati. I due hanno discusso in studio, lui ha chiaramente detto di non essere ancora troppo coinvolto di testa, nonostante la chimica tra loro sia tanta.

Il cavaliere non si sente ancora pronto ad andare via con Valentina perché non è innamorato di lei. Delusa la dama ha lasciato lo studio, lui l’ha raggiunta convincendola a rientrare.

Dopo un po’ le cose hanno preso una piega del tutto diversa. All’improvviso Germano ha infatti deciso di uscire da Uomini e Donne insieme a Valentina Autiero. Lei all’inizio sembrava avere dei dubbi ma la conduttrice le ha consigliato di provarci. I due sono quindi usciti insieme dalla trasmissione, lei ancora in lacrime per ciò che era accaduto poco prima, probabilmente la dama si aspettava un finale diverso.

Si passa poi a Sophie, il studio Nino le ha detto di essersi rimasto male che non l’ha portato in esterna. La tronista è scoppiata in lacrime, ha confessato che non riesce a provare emozioni per nessuno ed è per questo che non si trova bene in questo contesto. Maria De Filippi ha cercato di rassicurarla consigliandole di concedersi un po’ di tempo perché le cose potrebbero cambiare.

Sara Fonte

