Chi è Francesca Fialdini? Biografia, carriera e vita privata della nota conduttrice

Ecco chi è Francesca Fialdini, età, curiosità e carriera della famosa conduttrice

Francesca Fialdini è una famosa conduttrice televisiva e radiofonica, nata l’11 ottobre 1979 a Massa. La conduttrice si è laureata all’Università La Sapienza di Roma alla facoltà di Comunicazione.

La Fialdini ha svolto il ruolo di conduttrice, inviata e consulente del programma A sua immagine in onda sulla Rai dal 2005 al 2013. Dal 2008 ha anche condotto Videozine, rubrica che parla di cinema e serie Tv.

Nel 2010 ha iniziato a presentare Cultbook – Storie, nello stesso anno ha condotto Un’estate fa in onda sulla Rai insieme a Roberto Zampa. Due anni dopo è stata l’inviata di Fictionmania. Ha presentato il Premio Strega insieme a Luca Salerno sempre nel 2012. L’anno dopo insieme a Fabio Volo ha condotto Volo in diretta.

Francesca Fialdini ha curato anche le rubriche Moviextra e Movie Talk. La nota conduttrice è stata poi al timone di Unomattina e Unomattina in famiglia insieme a Tiberio Timperi. Abbiamo visto la Fialdini anche allo Zecchino D’Oro e a La vita in diretta. Da ottobre del 2019 conduce Da noi…a ruota libera su Rai Uno.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la conduttrice è sempre stata molto riservata, non sono molte le informazioni che si conoscono sulla vita personale e sentimentale. Nel 2017 aveva dichiarato di essere legata ad un uomo da quattro anni, senza però rivelare la sua identità.

Per un po’ di tempo si vociferava una sua possibile relazione con l’ex iena Pif, erano stati paparazzati insieme. Nessuno dei due ha mai confermato o smentito la loro presunta storia d’amore. Lo scorso anno, però, a Vieni da me parlando del suo compagno Francesca Fialdini ha detto: “Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione.“

Sara Fonte

