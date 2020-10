Elisabetta Gregoraci, parla il presunto ex fidanzato: “Aveva un contratto con Briatore, siamo stati insieme fino al 2007”

Il presunto ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci ha fatto sapere che sono stati fidanzati fino al 2007, anche quando lei era sposata con Briatore

Ad attirare ancora una volta l’attenzione del gossip nelle ultime ore Elisabetta Gregoraci, concorrente della quinta edizione del Gramde Fratello Vip, reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

Durante la puntata di ieri a Live-Non è la d’Urso si è presentato Mino Magli, stando alle parole dell’uomo dal 2001 al 2007 avrebbe avuto una relazione con Elisabetta Gregoraci, anche quando era già sposata con Flavio Briatore.

I due si sarebbero conosciuti durante un servizio fotografico svolto per la sua azienda, a detta sua vivevano la loro relazione alla luce del sole. Magli ha poi raccontato che le cose tra loro sarebbero cambiate quando lei nel 2005 è andata in Africa per lavoro, lì ha però conosciuto Briatore. Lui la aspettava per il suo compleanno ma lei non tornò. Gli fece arrivare una lettere dove spiegava che il suo viaggio sarebbe durato più a lungo.

Dopo quel viaggio le cose tra loro cambiarono. Mino Magli alla d’Urso ha raccontato: “Non potevamo più vederci come prima”, ha però fatto sapere che sono rimasti insieme fino al 2007 e ha svelato: “Aveva un contratto con Flavio Briatore, noi ad un certo punto non potevamo vederci più”

Dopo il viaggio a Zanzibar lei gli spiegò tutto con una lettera. In merito a ciò ha detto: “Si tratta di una lettera in cui si scusa e mi parla di questo contratto che aveva con Briatore. Lei mi diceva che non c’era niente, che praticamente serviva per la sua carriera, per la sua vita e il suo futuro. Briatore sapeva che io e lei stavamo insieme”.

Mino Magli ha poi concluso dicendo: “Noi ci siamo frequentati fino al 2007 fino a quando i paparazzi ci trovarono ed uscimmo sui settimanali e ho lasciato in pace la coppia Briatore-Gregoraci”.

La versione di Elisabetta Gregoraci è ben diversa da quella di Magli. La showgirl parlando di lui aveva infatti fatto sapere che era un amico di famiglia, fidanzato con una sua cugina. Lui a Live-Non è la d’Urso ha però negato.

Stasera al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini chiederà sicuramente alla gieffina di replicare alle parole di Magli. Quale sarà la sua reazione non appena scoprirà ciò che ha detto Mino? Non ci resta che attendere la messa in onda della putata di stasera per scoprirlo.

Sara Fonte

