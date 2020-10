Naked Attraction Italia, la prima edizione: aperto il cast del dating show “al naturale”

Naked Attraction Italia: arriva così anche in Italia, precisamente su D Play Plus, il programma che ha reso hot gli Stati Uniti. Infatti, i concorrenti partecipano completamente nudi e ora in Italia sono disponibili le audizioni per partecipare alla prima edizione del programma.

A ideare il programma è stato Channel 4 del Regno Unito. Partecipano persone dai 19 ai 45 anni, completamente nude davanti a un pannello. Il pannello si alzerà pian piano, fino a presentare i concorrenti dal volto.

Per inviare la propria candidatura a Naked Attraction Italia, si può usare l’indirizzo email nakeditalia@standbyme.tv, oppure il numero di telefono 06.83535001.

Siccome l’azienda segue diversi programmi, per telefono o come oggetto della mail si deve specificare il nome del programma “Naked Attraction Italia”.

Così, i concorrenti saranno richiamati per partecipare alla prima puntata. Ricordiamo che il programma andrà in onda solo in esclusiva sulla piattaforma in streaming di Discovery, D Play Plus.

