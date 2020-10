Anticipazioni Un posto al sole dal 21 al 23 ottobre 2020: Serena cerca conforto da Filippo e Leonardo è geloso

Le anticipazioni di “Un posto al sole” dal 21 al 23 ottobre 2020.

Nella puntata di mercoledì 21 ottobre 2020, in seguito alla perdita del bambino, Serena cerca conforto in Filippo, mentre Leonardo, in preda alla gelosia, è carico di disprezzo nei confronti della donna. Clara chiede aiuto ad un amico a lei molto affezionato. Rossella deve affrontare un nuovo esame universitario.

Nella puntata di giovedì 22 ottobre 2020, dopo il suo intervento in radio da Michele, durante il quale ha raccontato la truffa sentimentale che l’ha vista protagonista, Giulia continua le sue ricerche, al fine di incastrare Marco Modica. Le sue indagini, però, infastidiscono qualcuno.

Nella puntata di venerdì 23 ottobre 2020, Giulia deve subire ancora una volta le angherie di Marco Modica, ma avrà una reazione forte, non priva di conseguenze. Roberto e Lara continuano a provare attrazione reciproca, ma la donna decide di mettere alle strette l’imprenditore. Per vendetta, Bice punta Michele, Mariella vorrebbe evitare che la sua amica si metta nei guai e cerca di fermare il suo piano.

Maria Rita Gagliardi

