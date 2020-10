GF Vip 5, Gregoraci stronca Dayane Mello: “Io posso uscire, tu devi lavorare”

Elisabetta Gregoraci si è detta tranquilla per la sua eliminazione dal GF Vip 5 e gela Dayane Mello, con una frase che indigna il web

Elisabetta Gregoraci e Dayane Mello sono le nominate di questa settimana, insieme a Maria Teresa Ruta. Nella puntata di venerdì 23 ottobre, infatti, qualcuna delle inquiline dovrà abbandonare la casa del GF Vip 5. Durante una conversazione, l’ex moglie di Briatore si è detta piuttosto tranquilla per la sua eliminazione, lasciandosi sfuggire qualche frase infelice nei confronti di Dayane.

“E’ più importante per te, io posso uscire, tanto ho da fare altre cose. Tu devi lavorare, ti serve” ha dichiarato la Gregoraci nei confronti della modella brasiliana. Quest’ultima, però, pare non averla presa molto bene ed è rimasta senza dire più nulla. Nonostante le parole di Elisabetta non siano un attacco volontario verso Dayane, il web si è subito indignato con commenti piuttosto accesi.

“Gregoraci a Dayane: – Io posso pure tornare a casa. Tu devi lavorare, ti serve… MA COME SI PERMETTE???? È proprio vero che la classe non si acquisisce!” ha commentato una utente di Twitter.

Gregoraci a Dayane:

– Io posso pure tornare a casa. Tu devi lavorare, ti serve…

MA COME SI PERMETTE????

È proprio vero che la classe non si acquisisce! #gfvip — Dani (@lillypunk1) October 20, 2020

A quel punto, è scoppiata una grande polemica sui social, provando a cercare di eliminare la Gregoraci dal gioco: “Ovviamente sto salvando dayane ma mi sembra troppo bello per essere vero liberarci di lady Montecarlo così facilmente”.

Io ovviamente sto salvando dayane ma mi sembra troppo bello per essere vero liberarci di lady Montecarlo così facilmente ??? — Laura sole?? (@01roberti) October 20, 2020

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui